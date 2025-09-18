Intervista e applausi choc a Riina Jr: "Io in perenne emergenza come i bambini di Gaza"

Si paragona ai bambini che vivono a Gaza, «perché come i piccoli palestinesi da bimbo ho vissuto sempre come se fossi in perenne emergenza». Anche se, «quando dovevamo scappare da un rifugio all’altro con papà, per me era come una festa perché conoscevo posti nuovi e gente nuova. Sono pure nato nella clinica Noto, la più famosa di Palermo, col nome e cognome di mio padre. E tutti lo sapevano». Intervista choc a Giuseppe Salvatore Riina, figlio del feroce padrino di Cosa nostra Totò Riina. Anche per i toni del botta e risposta a Lo Sperone Podcast: «Oggi abbiamo un ospite molto particolare - è l’introduzione del conduttore - il figlio di uno dei più grandi boss della storia italiana»...
«Abbiamo il piacere di averlo ai nostri microfoni in qualità di testimone della storia di Totò Riina, ha aggiunto, riservando all’ospite «un applauso di benvenuto». «Ci sarà tanta gente che non sarà a favore di quello che diremo», è la previsione facile del conduttore...
«Questa è la democrazia, sempre nel rispetto delle persone», concede il figlio del boss stragista. «Mio padre non ha mai ordinato l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo». Giovanni Falcone, «quando l’hanno ammazzato, non dava più fastidio alla mafia o a Totò Riina, ma ad altri dietro le quinte». L’antimafia «è un carrozzone composto da gente che ha bisogno di stare sotto i riflettori», alcune delle tesi non sorprendenti del figlio del capomafia corleonese «arrestato - a suo dire - perchè dava fastidio, così come a un certo punto hanno dato fastidio Bernardo Provenzano e Matteo Messina Denaro, perchè erano malati e non servivano più in quello stato a quelli che detenevano veramente il denaro della mafia».
E, ancora: «Mi chiedono continuamente dove di trova il tesoro di mio padre. Io so solo che lo hanno arrestato quando avevo 14 anni e non parlava con me di queste cose. Quando l’hanno preso ero in sala giochi con mio fratello. Negli anni hanno fatto tanti sequestri a mio padre. Se chiedete all’intelligenza artificiale, sommerà almeno un miliardo di euro. Ma io non ne so nulla ed è inutile che me lo continuino a chiedere».
