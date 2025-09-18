Intervista e applausi choc a Riina Jr: "Io in perenne emergenza come i bambini di Gaza"

Si paragona ai bambini che vivono a Gaza, «perché come i piccoli palestinesi da bimbo ho vissuto sempre come se fossi in perenne emergenza». Anche se, «quando dovevamo scappare da un rifugio all’altro con papà, per me era come una festa perché conoscevo posti nuovi e gente nuova. Sono pure nato nella clinica Noto, la più famosa di Palermo, col nome e cognome di mio padre. E tutti lo sapevano». Intervista choc a Giuseppe Salvatore Riina, figlio del feroce padrino di Cosa nostra Totò Riina. Anche per i toni del botta e risposta a Lo Sperone Podcast: «Oggi abbiamo un ospite molto particolare - è l’introduzione del conduttore - il figlio di uno dei più grandi boss della storia italiana»...

«Abbiamo il piacere di averlo ai nostri microfoni in qualità di testimone della storia di Totò Riina, ha aggiunto, riservando all’ospite «un applauso di benvenuto». «Ci sarà tanta gente che non sarà a favore di quello che diremo», è la previsione facile del conduttore...