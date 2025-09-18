Precipita dalla finestra a scuola, grave bimbo di 7 anni a Genova: l'allarme da una passante

Una distrazione di pochi secondi e una porta trovata aperta. E poi un parapetto scavalcato e un volo di due piani. E’ però ancora da chiarire cosa sia successo ad un bimbo di sette anni precipitato da un terrazzo del Polo Risorse educative speciali della scuola comunale De Amicis a Genova Voltri. Il ragazzino è ricoverato in Rianimazione all’ospedale pediatrico Gaslini. Le sue condizioni sono stabili ma gravissime.

A chiarire come il bimbo, che sembra risulti affetto da autismo, sia precipitato nel vuoto saranno le indagini della squadra mobile genovese, diretta dal primo dirigente Carlo Bartelli. Gli investigatori per tutto il giorno hanno sentito il personale, scolastico e non, presente nell’edificio al momento della tragedia. L’allarme è scattato intorno alle 12, lanciato da una passante che ha visto il bambino scavalcare il parapetto e cadere in strada.

Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale medico del 118, gli agenti delle volanti. Vista la gravità delle condizioni del piccolo, è stato chiuso il casello di Genova Prà per permettere all’elicottero dei vigili del fuoco di atterrare e trasportare il ferito. Il bimbo, secondo le prime informazioni, avrebbe dovuto essere seguito da un insegnante di sostegno che però sarebbe stato in malattia.