Precipita dalla finestra a scuola, grave bimbo di 7 anni a Genova: l'allarme da una passante

Una distrazione di pochi secondi e una porta trovata aperta. E poi un parapetto scavalcato e un volo di due piani. E’ però ancora da chiarire cosa sia successo ad un bimbo di sette anni precipitato da un terrazzo del Polo Risorse educative speciali della scuola comunale De Amicis a Genova Voltri. Il ragazzino è ricoverato in Rianimazione all’ospedale pediatrico Gaslini. Le sue condizioni sono stabili ma gravissime.
A chiarire come il bimbo, che sembra risulti affetto da autismo, sia precipitato nel vuoto saranno le indagini della squadra mobile genovese, diretta dal primo dirigente Carlo Bartelli. Gli investigatori per tutto il giorno hanno sentito il personale, scolastico e non, presente nell’edificio al momento della tragedia. L’allarme è scattato intorno alle 12, lanciato da una passante che ha visto il bambino scavalcare il parapetto e cadere in strada.
Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale medico del 118, gli agenti delle volanti. Vista la gravità delle condizioni del piccolo, è stato chiuso il casello di Genova Prà per permettere all’elicottero dei vigili del fuoco di atterrare e trasportare il ferito. Il bimbo, secondo le prime informazioni, avrebbe dovuto essere seguito da un insegnante di sostegno che però sarebbe stato in malattia.
A quel punto sarebbe stato assegnato a un altro docente e una operatrice socio assistenziale che però lo avrebbero perso di vista forse convinti che a occuparsene ci fosse qualcun altro. Non è ancora chiaro se la porta del terrazzo fosse aperta o socchiusa e per quale motivo. Il pm Luca Monteverde non ha ancora aperto formalmente un fascicolo ma lo farà nelle prossime ore. Su indicazione del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara il direttore dell’Ufficio scolastico regionale disporrà a breve una ispezione per fare piena luce sulle dinamiche del caso del bimbo precipitato dal balcone della scuola.
«Seguo con grande apprensione quanto accaduto oggi in una scuola di Genova, dove un bambino è precipitato da una finestra ed è ora ricoverato in gravi condizioni all’istituto Pediatrico Gaslini - ha detto Valditara -. In questo momento il mio pensiero è rivolto innanzitutto a lui e alla sua famiglia. Un sentito ringraziamento ai soccorritori e ai medici per il pronto intervento. Sarà necessario fare rapidamente chiarezza sulle dinamiche dell’accaduto».
Anche la sindaca Silvia Salis ha voluto fare un sopralluogo alla scuola assieme all’assessore alla scuola Bruzzone: «Sono in contatto con il padre del bambino che si trova al Gaslini e tra poco chiamerò il ministro Valditara ha detto Salis -. La scientifica sta facendo il suo lavoro, sta andando avanti con le indagini. Le condizioni del bambino sono gravi, è in rianimazione e per il momento non abbiamo ulteriori informazioni. Rimarremo in continuo contatto con le istituzioni».
