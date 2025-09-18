Stuprata dal branco a Sulmona: 12enne sentita per 4 ore da pm. C'è un nuovo testimone

Quattro ore quasi di interrogatorio protetto, nel quale la ragazzina è stata chiamata a ricordare quello che le è successo negli ultimi due anni. «Mi hanno costretta ad avere un approccio sessuale e io mi sono difesa tanto che uno di loro ha anche dei graffi», ha raccontato la dodicenne al sostituto procuratore Angela D’Egidio alla presenza dello psicologo. Una mano, ora, la sta dando anche la comunità di Sulmona: un uomo di cinquanta anni di Sulmona, sapendo che il figlio quattordicenne poteva avere contatti con i protagonisti della storia, ha chiesto al figlio di vedere il telefono, trovando sulla chat di Whatsapp il video incriminato.

L’uomo ha così subito avvertito i carabinieri che hanno convocato lui e il figlio per domani per essere sentiti come persone informate dei fatti. In quella chat, d’altronde, ci sarebbero una quarantina di iscritti e la collaborazione di tutti potrebbe aiutare a ricostruire con maggiore celerità la vicenda, in attesa che il perito, che tra oggi e domani riceverà l’incarico dalla procura di Sulmona e poi da quella dei Minori, analizzi i dispositivi elettronici sequestrati sabato scorso agli indagati.