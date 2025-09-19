Abusi su due studentesse minorenni, prof sospeso a Formia

Avrebbe violentato due studentesse minorenni all’interno di un istituto scolastico di Formia: è l'accusa scattata per un professore per il quale il Gip ha emesso un provvedimento di sospensione dall’insegnamento per il periodo massimo consentito. I fatti commessi «con modalità gravi e in contesti di particolare vulnerabilità delle vittime», sono attualmente oggetto di approfondita indagine dagli investigatori, in stretta collaborazione con la procura competente. Ad eseguire l'ordinanza nei giorni scorso è stata la polizia di Formia.