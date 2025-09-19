Aeroporto di Catania, tenta di imbarcarsi con documento falso: 33enne arrestata dalla Polizia

Ha cercato di partire dall’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania diretta a Colonia, esibendo una carta d’identità svizzera risultata falsa. Una 33enne cittadina siriana è stata arrestata nei giorni scorsi dalla polizia di frontiera.

La donna, fermata ai controlli documentali, non è riuscita a superare la verifica effettuata dagli agenti specializzati nel falso documentale. Il documento, che presentava anomalie già al primo esame, è stato sottoposto a controlli più approfonditi con l’ausilio di sistemi digitali in grado di rilevare gli elementi di sicurezza, confermandone la falsificazione.

Informato il pubblico ministero di turno, la 33enne è stata arrestata. Nel corso del giudizio direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e condannato la donna a un anno e due mesi di reclusione, pena sospesa, disponendone la liberazione. Contestualmente, l’interessata ha presentato domanda di protezione umanitaria in Italia.