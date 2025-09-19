Curarsi fuori dalla Sicilia? Ci costa 240 milioni l'anno

Il conto totale porta alla cifra monstre di 240 milioni l’anno. Ma ciò che è saltato agli occhi dei deputati presenti ieri in commissione Sanità all’Ars è che, per dirla con il presidente Pippo Laccoto, «si va fuori Sicilia anche per una operazione alle tonsille». Oppure, ha notato il forzista Nicola D’Agostino, «per semplici interventi di ortopedia».

È così che all’Ars è esploso ieri il caso viaggi della speranza. In commissione sono stati convocati i manager di ospedali e Asp con l’assessore Daniela Faraoni e il dirigente Salvatore Iacolino. È venuta fuori una tabella della Regione che mostra come nel 2023 il bilancio dei viaggi della speranza ha raggiunto i 240 milioni. Il monitoraggio sulle fughe del 2024 è in corso. Ma al di là dell’aggiornamento è il tipo di prestazioni per le quali si va in Lombardia, Toscana o Emilia a essere costante. Ci sono venti tipi di interventi fatti al di là dello Stretto che valgono da soli oltre 76 milioni all’anno. Il maggior numero dei viaggi della speranza si è registrato per la sostituzione di articolazioni (14 milioni all’anno), al secondo posto ci sono gli interventi per obesità (6,8 milioni all’anno) e al terzo posto spicca l’artrodesi vertebrale (6 milioni). Ma l’elenco vede anche trapianti di midollo, impianti di valvole cardiache, interventi al torace e sulle pelvi maschili, terapie per i reni e trapianti vari. Ovviamente ci sono poi le cure oncologiche, dal peso enorme.

