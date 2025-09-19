Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Curarsi fuori dalla Sicilia? Ci costa 240 milioni l'anno

Curarsi fuori dalla Sicilia? Ci costa 240 milioni l'anno

Il conto totale porta alla cifra monstre di 240 milioni l’anno. Ma ciò che è saltato agli occhi dei deputati presenti ieri in commissione Sanità all’Ars è che, per dirla con il presidente Pippo Laccoto, «si va fuori Sicilia anche per una operazione alle tonsille». Oppure, ha notato il forzista Nicola D’Agostino, «per semplici interventi di ortopedia».
È così che all’Ars è esploso ieri il caso viaggi della speranza. In commissione sono stati convocati i manager di ospedali e Asp con l’assessore Daniela Faraoni e il dirigente Salvatore Iacolino. È venuta fuori una tabella della Regione che mostra come nel 2023 il bilancio dei viaggi della speranza ha raggiunto i 240 milioni. Il monitoraggio sulle fughe del 2024 è in corso. Ma al di là dell’aggiornamento è il tipo di prestazioni per le quali si va in Lombardia, Toscana o Emilia a essere costante. Ci sono venti tipi di interventi fatti al di là dello Stretto che valgono da soli oltre 76 milioni all’anno. Il maggior numero dei viaggi della speranza si è registrato per la sostituzione di articolazioni (14 milioni all’anno), al secondo posto ci sono gli interventi per obesità (6,8 milioni all’anno) e al terzo posto spicca l’artrodesi vertebrale (6 milioni). Ma l’elenco vede anche trapianti di midollo, impianti di valvole cardiache, interventi al torace e sulle pelvi maschili, terapie per i reni e trapianti vari. Ovviamente ci sono poi le cure oncologiche, dal peso enorme.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province