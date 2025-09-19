Esplosione nell'azienda di rifiuti Ecopartenope nel Casertano, 3 operai morti e un disperso

Tragedia sul lavoro a Marcianise, in provincia di Caserta. Tre operai, tra cui il titolare della stessa, hanno perso la vita a seguito di una esplosione all’interno di una ditta specializzata nel trattamento di rifiuti, la Ecopartenope. Un’esplosione così forte da aver sbalzato via gli operai di diversi metri.

I Vigili del Fuoco, infatti, hanno ritrovato due dei tre operai morti a distanza di metri a seguito dell’esplosione nello stabilimento nella zona industriale di Marcianise. Il corpo del terzo operaio, invece, è stato trovato nei pressi di un silos contenente liquidi dove si sarebbe verificata l’esplosione. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno recuperato i corpi dei tre operai e messo in sicurezza l’area, e la Polizia di Stato. I tre operai erano impegnati in lavori di manutenzione.