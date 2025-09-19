Global Sumud Flotilla partita da Portopalo in direzione Gaza: "Stavolta non ci fermiamo più"

«Siamo partiti, stavolta non ci fermiamo più». Così Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flotilla, ufficializza dalla rada di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, la partenza di 42 barche dirette a Gaza per portare aiuti umanitari, assieme ad altre sei salpate dalla Grecia. Ieri si erano radunate le barche della Global Sumud Flotilla: la flotta italiana con 18 imbarcazioni, salpata sabato scorso dal porto di Augusta, si trova nelle acque di Portopalo dove si sono recate le 24 barche provenienti dalla Tunisia, tra cui la Familia Medeira, dove non c'è più Greta Thunberg, non più nel Comitato direttivo e a bordo di un’altra barca a vela, e la Alma, riparate dopo l’attacco dei droni.