'Ndrangheta, interdette a Padova quattro aziende legate a clan Grande Aracri

Il Prefetto di Padova Giuseppe Forlenza ha firmato quattro provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di altrettante imprese operanti nel settore dei trasporti e delle costruzioni, con ramificazioni in diverse province del Nord Italia e riconducibili a un unico prestanome. Dall’attività istruttoria condotta in seno al Gruppo Interforze Antimafia costituito dal Prefetto, sono emersi chiari collegamenti fra gli operatori economici e la 'ndrina Grande Aracri, famiglia criminale egemone nel Cutrese, in Calabria, ma con propaggini in tutto il Nord Italia, soprattutto in Emilia Romagna e nel Veronese, come emerso dalle indagini «Aemilia» e "Isola Scaligera».

La Prefettura ha potuto verificare come gli imprenditori vicini al clan, già interdetti da altre Prefetture, per proseguire le proprie attività avevano tentato di aggirare i provvedimenti inibitori tramite sedi di comodo e soggetti compiacenti in Provincia di Padova, utilizzando gli stessi mezzi e le stesse maestranze. «Le interdittive antimafia notificate in data odierna - commenta Forlenza - sono il frutto di un’attenta analisi del contesto economico padovano e di un’azione sinergica fra la Prefettura e le Forze di Polizia.