Ragazze fotografate a scuola e spogliate con l'Ia: l'allarme lanciato dall'associazione siciliana Meter

«L’intelligenza artificiale è la nuova frontiera della pedofilia, riesce a denudare studentesse e minori»: la denuncia parte dall’associazione Meter di don Fortunato Di Noto che, proprio nei giorni dell’apertura delle scuole, ha scoperto su due gruppi del social network Telegram centoventicinque immagini di studentesse manipolate. È il fenomeno del “deepnude” – video e immagini create utilizzando l’intelligenza artificiale per sostituire il volto di una persona con quello di un’altra –, elemento sempre più in espansione e rilevanza, ad essere condannato dal prete siciliano che da trentasei anni con la sua organizzazione combatte senza sosta la pedofilia e la pedopornografia online. Nel giorno in cui milioni di studenti italiani sono tornati in classe, Meter ha acceso i riflettori su un’aula parallela e invisibile: quella delle piattaforme online dove i minori diventano vittime di nuove forme di violenza. «Nella settimana di avvio dell’anno scolastico – ha detto don Di Noto – l’osservatorio mondiale di Meter ha monitorato e segnalato due gruppi Telegram, nei quali circolavano centoventicinque immagini di studentesse manipolate tramite intelligenza artificiale: foto reali di adolescenti, fotografate di nascosto nelle aule scolastiche, poi denudate e immesse in gruppi pedopornografici.

