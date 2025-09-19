L’assessore regionale dell’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall’incarico, efficaci da lunedì, per motivi personali. Il presidente della Regione, Renato Schifani, nel corso di un incontro a Palazzo d’Orlèans, ha espresso gratitudine «per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato» sottolineando «l'ottimo lavoro svolto e la grande professionalità con cui l’assessore Barbagallo ha portato avanti le proprie funzioni».
Sicilia, l'assessore regionale all'agricolutra Salvatore Barbagallo lascia l'incarico
Ha presentato le dimissioni, efficaci da lunedì, per motivi personali
