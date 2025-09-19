Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Sicilia, l'assessore regionale all'agricolutra Salvatore Barbagallo lascia l'incarico

Sicilia, l'assessore regionale all'agricolutra Salvatore Barbagallo lascia l'incarico

Ha presentato le dimissioni, efficaci da lunedì, per motivi personali

L’assessore regionale dell’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall’incarico, efficaci da lunedì, per motivi personali. Il presidente della Regione, Renato Schifani, nel corso di un incontro a Palazzo d’Orlèans, ha espresso gratitudine «per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato» sottolineando «l'ottimo lavoro svolto e la grande professionalità con cui l’assessore Barbagallo ha portato avanti le proprie funzioni».

