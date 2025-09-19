Stato di Palestina all'Onu, crescono gli Stati pronti a dire sì. Lunedì tocca alla Francia

Sul riconoscimento britannico annunciato per settembre all’Onu dello Stato di Palestina «non sono d’accordo» con il premier Keir Starmer, «è uno dei nostri pochi motivi di divergenza». Lo ha detto il presidente Donald Trump nella conferenza stampa congiunta con Starmer a Chequers. Trump ha insistito che ora la priorità è ottenere «l'immediata liberazione degli ostaggi», sostenendo che «Israele vuole questo». Ha poi accusato Hamas di essere «brutale». Starmer ha invece puntato sull'impegno comune con gli Usa per «la pace», definendo «intollerabile» la situazione nella Striscia di Gaza.

La Svezia è stato il primo Paese Ue a fare questo passo, nel 2014, al culmine di mesi di scontri tra israeliani e palestinesi a Gerusalemme est. Lo Stato di Palestina era già stato riconosciuto da Bulgaria, Cipro, Ungheria, Polonia, Romania, l'allora Cecoslovacchia, quando erano nell'orbita dell'Urss (ma dopo la divisione con la Slovacchia, la Repubblica Ceca ha fatto un passo indietro). Oggi, sull'onda dell'offensiva israeliana a Gaza, è arrivato il sostegno alla statualità palestinese dalla Norvegia (che non fa parte dell'Ue), dall'Irlanda e dalla Spagna. Malta riconosce il diritto dei palestinesi alla statualità ma non formalmente lo Stato di Palestina, anche se lo scorso marzo si è detta pronta a fare questo passo, così come la Slovenia, "quando le circostanze saranno giuste". E ora tocca alla Francia. Emmanuel Macron ha difeso la sua decisione di riconoscere uno Stato palestinese in un’intervista alla tv israeliana, affermando che è «il modo migliore per isolare Hamas» nell’ambito del piano che la Francia sta promuovendo presso le Nazioni Unite. Intervistato da Channel 12, il presidente francese ha anche affermato che avrebbe voluto visitare Israele prima dell’incontro della prossima settimana a New York per spiegare la sua posizione, prima che le autorità israeliane gli rifiutassero la visita.