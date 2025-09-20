Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / 63enne uccisa a coltellate a Latina, fermata una donna

63enne uccisa a coltellate a Latina, fermata una donna

di

La polizia di Latina ha disposto il fermo di una donna, si tratterebbe dell’ex badante, per l'omicidio della 63enne trovata ieri accoltellata nel suo letto nel suo appartamento nel quartiere Campo Boario del capoluogo pontino.

Nel corso della notte gli investigatori hanno ascoltato numerosi testimoni e compiuto ulteriori accertamenti tecnici che hanno consentito alla Squadra Mobile di raccogliere «gravi indizi di colpevolezza». Sulla base degli elementi emersi l'Autorità Giudiziaria ha disposto il provvedimento di fermo, eseguito nella mattinata.

