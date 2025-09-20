Accoltella connazionale, 19enne fermato per tentato omicidio a Catania

E’ stato convalidato il fermo eseguito dalla polizia per tentato omicidio aggravato dello straniero di 19 anni che il 17 settembre, in via Gambino a Catania, ha ferito gravemente un connazionale colpendolo con un coltello alla testa e al collo.

A intervenire sul posto erano stati gli agenti della squadra mobile e delle volanti della Questura. Il 19enne, trovato dopo alcune ore di ricerche, aveva uno zaino che conteneva gli indumenti indossati durante l'accoltellamento, ancora sporchi di sangue. Il giovane ha sostenuto di essersi difeso, ma l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza ha permesso di smentire la sua versione perché era stato ripreso da una telecamera, mentre, subito dopo l’aggressione si era disfatto del coltello, gettandolo proprio in una grata metallica situata nei pressi di un esercizio commerciale. Il gip, dopo la convalida del fermo, ha emesso, nei confronti dell’indagato, la misura cautelare della custodia in carcere.