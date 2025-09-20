Bonus ai dipendenti regionali in Sicilia: Schifani frena sulle "mance"

Un nuovo bonus per i 10.032 funzionari della Regione. Varrà fra i 400 e i 1.000 euro lordi all’anno e sarà erogato in un’unica soluzione insieme al salario accessorio, di fatto rendendolo più ricco.

È questa la traduzione di un emendamento molto tecnico che il governo ha scritto ieri e che verrà presentato nei prossimi giorni in commissione Bilancio all’Ars per essere inserito nella manovra quater che verrà approvata entro metà ottobre, in modo da poter erogare il primo assegno extra a tutti i dipendenti non dirigenti già a fine anno.

La norma costerà alla Regione dieci milioni subito e altri quaranta nei prossimi due anni. È costruita in modo da applicare anche alla Regione un articolo, il 14, del decreto legge 25 del 2025 che a livello nazionale ha previsto la stessa misura extra per gli statali e per i comunali. Il governo Meloni già per quest’anno ha stanziato 190 milioni. «Noi stiamo lavorando per stanziare subito 10 milioni - ha anticipato ieri l’assessore alla Funzione Pubblica, Andrea Messina - e insieme all’assessore all’Economia stiamo trovando tutte le coperture necessarie. Servirà ancora qualche giorno ma la volontà politica c’è già». Anche perché Renato Schifani, informato ieri dell’operazione in corso, ha dato il suo avallo. Il testo verrà quindi inserito, tramite un emendamento che verrà controfirmato dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, fra gli emendamenti della giunta che formeranno il testo base della manovra.

