Morte Andrea Prospero, il padre Michele: “Così mio figlio viene ucciso due volte”. Dubbi sul patteggiamento a 2 anni e mezzo

«Sono rimasto scioccato – ha spiegato ancora Michele Prospero – anche se avevo messo in programma che avrebbe richiesto l'abbreviato o il patteggiamento, oppure che avrebbe presentato certificati medici per attestare la sua tossicodipendenza. Ma non accetto che si parta da una pena così bassa, dopo che lui si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip in sede di interrogatorio di garanzia e che sia stato messo agli arresti domiciliari, anziché in carcere. Sono anche amareggiato dal fatto che né lui né la famiglia si siano mai scusati con noi o abbiano chiesto perdono».

Le contestazioni alla richiesta di patteggiamento

La rabbia del papà di Andrea si concentra anche sul comportamento del giovane indagato: «lui, anziché aiutarlo, magari chiamando un’ambulanza mentre era online con mio figlio, lo avrebbe spinto a compiere quel gesto estremo». «Sono arrabbiato – ha aggiunto – perché la giustizia non funziona e dà un cattivo esempio ai giovani: così passa il messaggio che certe azioni restino impunite. Non ci si può nascondere dietro al fatto che sia giovane perché tutti lo siamo stati, ma non abbiamo mai fatto azioni del genere».