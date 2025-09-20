Già costretti a fermarsi nei depositi i nuovi treni acquistati dalla Regione siciliana

Un passo avanti e due indietro. Sulla tratta ferroviaria Siracusa-Ragusa-Gela circolano solo i mezzi della manutenzione. I moderni treni Blues acquistati dalla Regione con i fondi europei e del Pnrr stanno creando problemi ai binari e alle ruote dei convogli. La linea ferroviaria, dopo essere rimasta chiusa tutta l’estate, doveva riaprire il 12 settembre. In realtà si continua a viaggiare a bordo di bus sostitutivi e i treni non riprenderanno a circolare prima del 12 ottobre. Sempre che Rete ferroviaria e Trenitalia riescano a risolvere i problemi sorti per l’eccessiva usura dei “bordini” (ovvero i bordi sporgenti sulle ruote del treno progettati per mantenere il treno sui binari) causata dall’eccessivo peso del materiale rotabile. Che può andar bene per tratte pianeggianti ma che ha dimostrato di adattarsi male a un percorso, tra i più suggestivi, ma che si snoda su un tracciato dove non mancano curve e pendenze tra le quali anche una avveniristica galleria elicoidale che supera il dislivello esistente tra la stazione di Ibla e quella di Ragusa.

Il problema non riguarda solo questa tratta. Per lo stesso motivo è chiusa anche la Caltagirone-Catania e problemi simili sono stati osservati anche sulla Messina-Catania ma non tali da suggerire provvedimenti di chiusura. Anche altre linee secondarie nazionali stanno trovando difficoltà nella compatibilità con i Blues.

