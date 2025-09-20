«Il Trono del Gusto» parte dalla Calabria

Debutta oggi su Rai 2 alle 9.45 «Il Trono del Gusto», il nuovo docu-reality dedicato allo street food italiano, in onda ogni sabato. Un format che unisce intrattenimento, cultura e passione per il cibo, prodotto da RG Factory, con la guida di Alfredo Orofino, imprenditore e organizzatore conosciuto come il «Re dello street food». Sarà Orofino, con la sua inconfondibile carovana di food trucker, a condurre il pubblico in un vero e proprio viaggio del gusto lungo la penisola: otto tappe, otto sfide, un solo trono — quello del gusto.

Tappa dopo tappa, assieme al suo team, trasformerà piazze, borghi e città in straordinari palcoscenici a cielo aperto, dove il cibo diventa spettacolo, incontro e scoperta. Il debutto assoluto sarà in Calabria, a Belvedere Marittimo (CS), suggestivo borgo affacciato sulla costa tirrenica, cornice ideale per lanciare questo viaggio televisivo tra sapori, volti e storie. In ogni episodio il pubblico seguirà la preparazione e la realizzazione di un grande evento di street food: dall’organizzazione logistica alla scelta delle materie prime, dalla disposizione dei truck alla selezione delle proposte culinarie, fino alle dinamiche con i food trucker, protagonisti assoluti insieme al loro “Re”.

Ogni puntata è un mix di imprevisti, sfide e colpi di scena: dal maltempo ai problemi tecnici, fino alle tensioni e agli entusiasmi del gruppo. A dare ritmo e tensione narrativa c’è sempre lo sguardo attento di Alfredo Orofino, che non lascia nulla al caso: controlla forniture, estetica, prezzi e qualità di ogni proposta. Solo con la sua approvazione la carovana può partire.