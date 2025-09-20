La sfida in moto nel parcheggio a Pisa, morti due ragazzini di 16 e 17 anni: scontro durante le acrobazie

Una sfida. Una gara a chi faceva l'acrobazia più rischiosa rigorosamente ripresa dalle telecamere per acchiappare like sui social. Un maledetto gioco trasformatosi in tragedia in un parcheggio di periferia. É finita così la vita di Jacopo e Leonardo, due ragazzini di 17 e 16 anni di Pisa. E ora un’intera comunità piange i due giovani. L’incidente risale al pomeriggio di mercoledì 17: Jacopo Gambini, 17 anni, e Leonardo Renzoni, 16 anni, erano in sella alle rispettive motociclette, nel parcheggio a 300 metri dall’Ikea alla periferia sud di Pisa. I due giovanissimi erano appassionati di motori, di motociclette in particolare: i loro profili social sono pieni zeppi di foto e video che documentano la loro passioni. Ad un certo punto, per cause che dovranno essere chiarite dagli inquirenti della procura dei minori di Firenze, si sonno sono scontrati. Iacopo è morto subito, Leonardo venerdì sera in ospedale, dopo quasi due giorni di sofferenza. E ora il sospetto di investigatori e inquirenti, è che dietro l'incidente ci sia un gioco pericoloso, una sfida a mostrare delle abilità.

La ricostruzione della dinamica, e l’analisi dei telefonini dei ragazzi, permetterà di capire con certezza cosa sia accaduto di preciso mercoledì, dopo le 18. Perché al momento non è ancora chiaro: il piazzale dove è avvenuto lo scontro fatale è una specie di parcheggio in mezzo ai capannoni di una zona artigianale a ridosso dell’Aurelia, a sud di Pisa. Tra lo store dell’Ikea e i cantieri navali che si affacciano sul canale dei Navicelli. L’indagine è condotta dalla polizia municipale alla quale la procura ha chiesto di setacciare i social e i telefonini delle vittime, oltre a sequestrare i mezzi incidentati. Si cercano in zona anche telecamere che possano avere ripreso qualcosa di utile per gli investigatori. Per ora ci sono solo sospetti, niente di più. I due adolescenti lasciano le famiglie straziate e tantissimi amici sconvolti dal lutto: improvviso e inaccettabile a questa età. Jacopo Gambini frequentava l’Itis «Leonardo da Vinci-Fascetti» e Leonardo Renzoni il liceo scientifico "Buonarroti".