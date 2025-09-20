La sfida in moto nel parcheggio a Pisa, morti due ragazzini di 16 e 17 anni: scontro durante le acrobazie

Una sfida. Una gara a chi faceva l'acrobazia più rischiosa rigorosamente ripresa dalle telecamere per acchiappare like sui social. Un maledetto gioco trasformatosi in tragedia in un parcheggio di periferia. É finita così la vita di Jacopo e Leonardo, due ragazzini di 17 e 16 anni di Pisa.
E ora un’intera comunità piange i due giovani. L’incidente risale al pomeriggio di mercoledì 17: Jacopo Gambini, 17 anni, e Leonardo Renzoni, 16 anni, erano in sella alle rispettive motociclette, nel parcheggio a 300 metri dall’Ikea alla periferia sud di Pisa. I due giovanissimi erano appassionati di motori, di motociclette in particolare: i loro profili social sono pieni zeppi di foto e video che documentano la loro passioni. Ad un certo punto, per cause che dovranno essere chiarite dagli inquirenti della procura dei minori di Firenze, si sonno sono scontrati.
Iacopo è morto subito, Leonardo venerdì sera in ospedale, dopo quasi due giorni di sofferenza. E ora il sospetto di investigatori e inquirenti, è che dietro l'incidente ci sia un gioco pericoloso, una sfida a mostrare delle abilità.
La ricostruzione della dinamica, e l’analisi dei telefonini dei ragazzi, permetterà di capire con certezza cosa sia accaduto di preciso mercoledì, dopo le 18. Perché al momento non è ancora chiaro: il piazzale dove è avvenuto lo scontro fatale è una specie di parcheggio in mezzo ai capannoni di una zona artigianale a ridosso dell’Aurelia, a sud di Pisa. Tra lo store dell’Ikea e i cantieri navali che si affacciano sul canale dei Navicelli.
L’indagine è condotta dalla polizia municipale alla quale la procura ha chiesto di setacciare i social e i telefonini delle vittime, oltre a sequestrare i mezzi incidentati. Si cercano in zona anche telecamere che possano avere ripreso qualcosa di utile per gli investigatori. Per ora ci sono solo sospetti, niente di più. I due adolescenti lasciano le famiglie straziate e tantissimi amici sconvolti dal lutto: improvviso e inaccettabile a questa età. Jacopo Gambini frequentava l’Itis «Leonardo da Vinci-Fascetti» e Leonardo Renzoni il liceo scientifico "Buonarroti".
In entrambe le scuole i compagni hanno affisso striscioni per ricordare gli amici scomparsi. La famiglia di Renzoni ha autorizzato, con il nulla osta della magistratura, ha autorizzato l’espianto degli organi che aiuteranno altri bambini e ragazzi (vista l’età della vittima saranno destinati al circuito pediatrico). La vita di questi ragazzi, come tanti altri loro coetanei, è fatta di social, foto, video, facce strane e sfacciataggine. Sorrisi e battute facili. La realtà presa di petto, come è normale per chi è così giovane.
L’autopsia disposta dalla procura minorile su entrambi i corpi proverà a dare risposte per la doppia tragedia. Di sicuro, viste le lesioni riportate dai due ragazzi, secondo gli inquirenti stavano viaggiando a forte velocità ma sul perché sia avvenuto l’impatto non c'è ancora chiarezza, né vengono forniti ulteriori dettagli. Si sa solo che questi raduni di moto in alcuni piazzali nelle periferie cittadine ci sono stati anche altre volte.
E’ un tam tam che circola in città e sul quale gli inquirenti intendono fare chiarezza. Non solo di moto: situazioni simili si sono verificate anche con le auto e in qualche caso sono comparsi video sui social che documentano queste sfide. Se mercoledì è capitata una cosa simile è presto per dirlo, ma l’analisi del traffico telefonico sulla cella che copre la zona dell’incidente serve proprio a questo: spulciare social e chat a caccia di indizi utili a indirizzare correttamente le indagini.
