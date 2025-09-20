Latina: la presunta omicida di Antonietta Rocco è l'ex badante

E’ una donna, che per pochi mesi aveva saltuariamente svolto le mansioni di badante in casa della vittima, la presunta omicida di Antonietta Rocco, la 63enne trovata ieri cadavere nel suo appartamento di via Muzio Scevola, nel popolare quartiere di Campo Boario a Latina.

Alla Polizia di Stato sono bastate meno di 24 ore per risolvere il "giallo". I poliziotti della Squadra mobile si sono immediatamente messi al lavoro per individuare l’assassino e al termine di un minuzioso sopralluogo dell’abitazione - condotto insieme agli specialisti della Polizia scientifica e a cui ha partecipato anche la pm Martina Taglione - hanno raccolto una serie di elementi rivelatisi poi utili per i successivi riscontri.

Numerosi i testimoni sentiti: e proprio sulla scorta delle dichiarazioni assunte da persone vicine alla vittima, affetta da una grave patologia invalidante, le indagini si sono indirizzate nei confronti della ex badante, la quale tra l’altro presentava una fasciatura a un dito della mano, giustificata con un piccolo incidente subito il giorno prima durante il lavoro di addetta alle pulizie in un negozio.