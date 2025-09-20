Nunzio Sblendido scomparso da casa e trovato cadavere, eseguita l'autopsia

E’ stata effettuata oggi l’autopsia sul corpo di Nunzio Sblendido il 35enne trovato morto ieri mattina ad Arioso di Abriola (Potenza). L’esame, disposto dalla Procura di Potenza, è stato eseguito all’ospedale del capoluogo di regione. Servirà a chiarire le cause della morte dell’uomo scomparso il 15 settembre scorso.

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti: resta da capire, prima di tutto, cosa abbia spinto il 35enne ad addentrarsi in una zona molto impervia e scoscesa del bosco dopo aver lasciato la sua auto in una piazzola poco più avanti. Nel frattempo il sindaco di Abriola, Romano Triunfo ha già preannunciato la proclamazione del lutto cittadino per il giorno delle esequie.