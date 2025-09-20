Paura a Roma, aggredito il cantante cosentino Antonio Vaglica. Il vincitore di ‘Italia's Got Talent’ è stato colpito alla testa

Antonio Vaglica, vincitore dell’edizione 2022 di Italia’s Got Talent e originario di Mirto Crosia, è stato vittima di una violenta aggressione a Roma. Il cantante ha denunciato di essere stato minacciato e colpito alla testa con una pietra da un ragazzo di 16 anni.

L’aggressione

L’episodio, riportato da RomaToday, risale al 13 settembre scorso. Secondo la ricostruzione, il giovane si trovava nell’abitazione di Vaglica quando, nel cuore della notte, lo ha colpito con una pietra appuntita tentando di sottrargli denaro e cellulare. Nonostante il colpo, l’artista è riuscito ad allertare i carabinieri e a riferire l’accaduto. Soccorso e portato in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.

L’arresto

Le intimidazioni non si sono fermate: il sedicenne avrebbe continuato a minacciare Vaglica attraverso i messaggi, chiedendogli 5mila euro e fissando un incontro in un fast food di piazza dei Mirti per ricevere una prima tranche di 3mila euro. All’appuntamento, però, ad attenderlo c’erano i carabinieri in borghese che lo hanno fermato e arrestato. Il gip ha convalidato il provvedimento e il ragazzo è stato trasferito nell’istituto penale per minorenni. Le accuse a suo carico sono di tentata estorsione, rapina e lesioni personali aggravate.