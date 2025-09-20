Ponte sullo Stretto e sicurezza della navigazione: torna a riunirsi il Tavolo tecnico

Torna a riunirsi il doppio Tavolo tecnico per la sicurezza della navigazione e per il collegamento dinamico nello Stretto di Messina. Il nuovo coordinatore, l’imprenditore Rocco Finocchiaro, proprietario del “Zancle 757 yacht village”, il quale ha preso il posto dell’ammiraglio Nunzio Martello – per scelta politica voluta dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini –, convocherà per i primi di ottobre la riunione del nuovo corso.

Si parte da una considerazione: «Mai come negli anni di costruzione del Ponte, il mare avrà un’importanza decisiva». Sembra una contraddizione, per chi pensa che l’attraversamento stabile metterà in secondo piano l’economia marittima dello Stretto, in realtà non lo è. E Finocchiaro, reduce da una serie di confronti romani con dirigenti e tecnici del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, ne è convinto: «Lo Stretto avrà una rilevanza strategica sempre maggiore e, sul piano concreto, credo che il 90 per cento dei materiali necessari alla costruzione del Ponte dovrà assolutamente transitare via mare, per non intasare la mobilità urbana dei territori. Lo si è fatto e lo si sta facendo nella realizzazione di tanti altri Ponti sparsi per il mondo, da quelli del Bosforo a quelli progettati e in corso di costruzione in Cina».

