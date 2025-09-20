Salva la madre dal vicino di casa che voleva ucciderla a Lainate: la figlia ha spaccato una bottiglia in testa all’uomo

Ha fatto irruzione in casa di una vicina dominicana di 44 anni cercando di strozzarla dopo aver staccato la luce dell’appartamento. La figlia di 27 anni della donna gli ha però spaccato una bottiglia in testa facendolo desistere. I carabinieri della compagnia di Rho hanno quindi arrestato per tentato omicidio e violazione di domicilio un 48enne italiano.

E’ accaduto nella serata di ieri a Lainate, in provincia di Milano. L’uomo, alterato, si è presentato davanti all’abitazione della vicina e ha staccato il contatore dell’energia elettrica, ha sfondato la porta, è entrato e ha aggredito la donna in presenza dei figli afferrandola per il collo e tentando di strangolarla, fino all’intervento della figlia ventisettenne che ha colpito l’uomo alla testa con una bottiglia in vetro, riuscendo a fermarlo.

Il 48enne, ferito e sanguinante, ha tentato di allontanarsi dall’appartamento ma è stato raggiunto e bloccato nel cortile condominiale dai carabinieri intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini. La vittima - non grave - è stata trasportata all’ospedale di Rho, l’arrestato è stato visitato all’ospedale San Carlo di Milano e poi portato nel carcere di San Vittore.