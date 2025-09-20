Salvini appare a sorpresa in serata a Pontida. I giovani della Lega contro Forza Italia. Vannacci star: "Noi eredi di Kirk"

Una pre Pontida di lotta e senza peli sulla lingua contro migranti e avversari politici. L’anno scorso era toccato ad Antonio Tajani «scafista», per la battaglia sullo ius scholae, stavolta alla vigilia dello storico raduno leghista, i giovani del partito dedicano il loro «Vaffa" a Carlo Calenda. Colpevole di aver partecipato a una festa di Forza Italia nelle Marche, giorni fa. Ma è all’alleato azzurro che puntano davvero. E a «quei quattro sfigati incamiciati in spiaggia che hanno voluto applaudire quello che diceva Calenda», urlano: «Devono decidere se stare con noi o contro di noi». Un attacco inatteso a cui Calenda replica puntuto: «Quando i buoi padani muggiscono dal prato di Pontida 'Calenda vaffanculò, sai di essere nel giusto». Altri bersagli sono l’Islam e i migranti irregolari ("Vadano a casa") che si sposa con la libertà di parola che rivendicano più volte. Nel nome di Charlie Kirk, stampato su magliette e ricordato a voce e nel silenzio di un minuto. Celebrato come eroe della giornata e pronti a diventarne "gli eredi». A tracciare la rotta, in quel senso, è il generale Roberto Vannacci che si prende un pò la scena sul palco della festa allestita in un tendone, di fronte al palco pronto per domani.

A lui vanno le ovazioni dei militanti più giovani. Specie quando sembra lanciare un manifesto: «Non dobbiamo solo parlare di Charlie Kirk, dobbiamo esserne gli eredi nei palazzetti dello sport, nelle scuole, nelle strade e nelle piazze», scandisce. In quella direzione vanno pure le parole di Giorgia Meloni che nel suo videomessaggio alla kermesse organizzata a Parigi da Marion Maréchal, rimarca: «Non permetteremo loro di trascinare le nostre nazioni in questa spirale di odio e violenza. Ma dirò anche con la stessa fermezza che non ci lasceremo intimidire e che continueremo a lottare con la forza tranquilla delle nostre idee». Intanto a Pontida, dal generale si è passati subito dopo al "capitano» che arriva, a sorpresa in serata, e ribalta l'applausometro. Matteo Salvini è ancora il leader del partito, sembrano dire i «suoi». Costretto a casa per problemi ai reni, in mattinata il segretario aveva cancellato tutti gli impegni di giornata. Prima la corsa al pronto soccorso di Chiari, come ha raccontato, per sospetta colica ai reni. «Ma poi non ce l’ho fatta a stare a casa. Mi avevano detto di riposare oggi, ma il mio riposo siete voi», dice ed è sommerso dagli applausi. E insiste: «Ora sto molto meglio di prima».