Sesto San Giovanni, uomo ucciso e dato alle fiamme: fermati tre sospetti

La Polizia, coordinata dalla Procura di Monza, ha fermato tre persone accusate di omicidio aggravato, rapina aggravata, incendio e distruzione di cadavere per la morte di un italiano di origine turca, trovato carbonizzato il 23 luglio scorso in un appartamento a Sesto San Giovanni. Il gruppo è composto da un italiano, un albanese e una donna italiana.

Secondo gli accertamenti della Sezione Omicidi della Squadra mobile della Questura di Milano, la vittima era stata colpita da circa trenta fendenti prima che gli aggressori tentassero di cancellare le prove incendiando il corpo e l’abitazione.

Le indagini

Gli investigatori hanno ricostruito la vita della vittima e la sua rete di conoscenze, individuando tre persone che, per diverse ragioni, avevano maturato un profondo rancore nei suoi confronti fino a decidere di eliminarlo. Attraverso l’analisi delle telecamere, dei tabulati telefonici e le attività di intercettazione, è stato possibile ricostruire gli spostamenti dei fermati e definire i ruoli assunti nella notte del delitto.