Ucciso e bruciato per un video hot: tre fermi, anche una donna. Il cognato era un boss della mafia turca assassinato a Crotone

Hayati Aroyo, 62 anni, era cognato del boss della mafia turca Huseyin Sarai, ucciso a Crotone il 31 gennaio 2005 proprio mentre lui stesso era al volante dell’auto. Conservava anche gli articoli di giornali che raccontavano il fatto nella casa in cui è stato ucciso con 30 coltellate e con l’appartamento poi dato alle fiamme per cancellare le tracce, il 23 luglio scorso a Sesto san Giovanni, nell’hinterland milanese.

Il suo omicidio però, hanno accertato gli agenti della Squadra mobile di Milano, nulla c'entrava con la mafia turca o la criminalità organizzata, ma è stato il risultato di frequentazioni con persone conosciute su siti di incontri e che partecipavano ai suoi festini a base di cocaina.

I poliziotti hanno infatti arrestato moglie e marito di 36 e 38 anni di Busto Arsizio e un albanese di 33, loro amico, autore materiale dell’efferato delitto. Il movente, ancora da verificare, risiede nel fatto che Aroyo avesse un video con la donna che compiva atti sessuali con un altro uomo e potesse diffonderlo. E’ per questo che quella notte la donna aveva preso appuntamento con la vittima in una casa che ad Aroyo era stata prestata da uno studente che era partito per le vacanze estive.