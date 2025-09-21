Agrigento, muore con lo scooter: dieci anni fa anche il fratello aveva perso la vita in un incidente

Un tragico destino accomuna due fratelli. Ieri, 20 settembre, ha perso la vita in un incidente stradale ad Agrigento Marco Chiaramonti, dieci anni fa era morto, sempre per un incidente stradale, a Porto Palo di Menfi, il fratello Gabriele.

Marco Chiaramonti aveva 50 anni, è uscito di strada con lo scooter ed è finito contro un albero. Si indaga sulle cause dell'incidente, c'è chi ipotizza che abbia sbandato per una buca. L'incidente è avvenuto ad Agrigento, lungo il viale Emporium. Chiaramonti era molto conosciuto nell'ambiente dello sport. Era infatti istruttore di tennis e padel. Il fratello Gabriele era morto nel 2015. Viaggiava su una Smart a Porto Palo di Menfi, quando la vettura è finita fuori strada e si è ribaltata. Gabriele Chiaramonti è rimasto per tre settimane in agonia all'ospedale Villa Sofia di Palermo, poi è morto, all'età di 36 anni.

Il presidente del Consiglio comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà, ha espresso profondo cordoglio per la morte di Marco Chiaramonti. «Conoscevo da tempo Marco - afferma Civiltà -, tra noi vi è sempre stata sincera amicizia. L'ho apprezzato per l'intraprendenza, la preparazione sportiva, le competenze frutto della sua esperienza, e che poi ha reso a disposizione degli atleti più giovani, anima e cuore pulsante del Circolo tennis, carattere gioviale, coinvolgente, estroverso, purtroppo già afflitto dal dolore per la perdita del fratello Gabriele, anche lui, anni addietro, morto in un incidente stradale. Alla famiglia sentite condoglianze».