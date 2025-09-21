Il cardinal Ruini ricoverato in ospedale per forti disturbi legati anche ai reni

Il cardinale Camillo Ruini è ricoverato per effettuare dei controlli a seguito di alcuni disturbi che aveva avvertito negli scorsi giorni. E’ stato lui stesso a decidere il ricovero.

Ruini, 94 anni compiuti a febbraio, era stato ricoverato a luglio di un anno fa a causa di un infarto e in quell'occasione è stato diversi giorni in terapia intensiva. Poi si è ripreso ed è stato visto quest’anno anche presenziare alle celebrazioni, come ai funerali di Papa Francesco, ad aprile, e per l’anniversario dei venti anni dalla morte di Wojtyla. Di recente ha anche lasciato alcune interviste.

Da alcuni giorni avvertiva dei forti disturbi, legati anche ai reni, e aveva deciso di ricoverarsi. Le condizioni non sarebbero al momento tali da destare particolare allerta ma comunque c'è massima attenzione considerata la sua età e le patologie pregresse.