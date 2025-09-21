Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Paura in Umbria per il terremoto notturno di magnitudo 3.8. I vigili: "Monitoriamo la situazione, nessun danno"

Paura in Umbria per il terremoto notturno di magnitudo 3.8. I vigili: “Monitoriamo la situazione, nessun danno”

Nessuna segnalazione di danni è giunta alle sale operative dei vigili del fuoco, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.8 registrata la notte scorsa, alle 23.11, nella zona di Massa Martana, in provincia di Perugia.Lo hanno reso noto i vigili su X. "Come Regione Umbria, con le nostre strutture, stiamo monitorando costantemente l’evoluzione dell’evento, pronti a dare tutta l'assistenza necessaria ai Comuni e ai cittadini", ha scritto sui social la presidente della Regione, Stefania Proietti. "La Protezione Civile Regionale - ha sottolineato - si è immediatamente attivata e attraverso la Sala Operativa Regionale ha contattato i Comuni di Massa Marta, Giano dell’Umbria, Todi, Gualdo Cattaneo i quali stanno tutti effettuando sopralluoghi sui propri territori. Costanti i contatti anche con il comando Regionale dei Vigili del fuoco e con la Sala Italia del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile".

