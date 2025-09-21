Tragedia nel Lecchese, due ventunenni travolte e uccise mentre andavano a una festa. Preso l'autista

Tragedia nella serata di sabato a Brivio, in provincia di Lecco, dove intorno alle 22 tre ragazze di 21 anni sono state investite da un’auto mentre camminavano sul ciglio della strada per raggiungere la festa del paese. Due di loro, Milena Marangon e Giorgia Cagliani, sono morte sul colpo, mentre una coetanea residente in un centro della Brianza lecchese è sopravvissuta ma in stato di forte shock.

Secondo una prima ricostruzione, le giovani avevano appena parcheggiato vicino a una palestra e stavano percorrendo a piedi la provinciale per raggiungere il concerto in programma alla festa, quando sono state travolte da un’auto guidata da un 34enne di origini straniere. L’uomo, dopo i primi accertamenti sul suo stato psicofisico, è stato arrestato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Merate e i sanitari della Croce Rossa di Olgiate, ma per le due vittime non c’è stato nulla da fare. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica: l’automobilista potrebbe aver tentato una manovra per evitare un altro mezzo, finendo però contro una vettura e le ragazze, nei pressi di un’intersezione.