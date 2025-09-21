Un 16enne con due armi in tasca: "Mi servivano per fare un reel". La giustificazione ai carabinieri di Napoli

Un reel o uno scatto che ti immortala nel centro della movida vale il rischio di una denuncia? Quando i carabinieri della compagnia Napoli centro impegnati nei controlli per la movida hanno intimato di fermarsi a un ragazzino in zona Decumani non ne ha voluto proprio sapere. In via del Grande Archivio il ragazzo ha tentato di fuggire. I carabinieri lo hanno inseguito e dopo poche centinaia di metri sono riusciti a fermarlo tra il caos della folla. Il ragazzo è uno studente incensurato di 16 anni. Nelle tasche non uno ma ben 2 coltelli nuovi di zecca.

«Era solo per fare una storia» dirà il ragazzo facendo riferimento ai social. Dovrà rispondere di detenzione di armi. I coltelli sono stati sequestrati. Poco dopo un altro ragazzo, di poco più di 20 anni, originario del Marocco, è stato perquisito e l’allarme del metal detector ha suonato. Il ragazzo ha tentato di fuggire ma è stato bloccato poco dopo. Nelle tasche del jeans un coltello a serramanico. È stato denunciato. Non si ferma a Napoli inoltre la lotta al fenomeno del parcheggiatore abusivo. Sono due le persone recidive denunciate. Inoltre, durante la notte un 20enne senza casco ha tentato di forzare il posto di blocco ed è fuggito. I carabinieri hanno raggiunto il ragazzo e lo hanno denunciato. Il mezzo è stato sequestrato. Altri due ragazzi sono stati denunciati perché - anche loro senza casco - guidavano senza aver mai conseguito la patente. Saranno 7 in tutto gli scooter sequestrati. Non sono mancati i controlli alle attività commerciali che vendono alcolici e alimenti. Elevate complessivamente 12 prescrizioni e due sanzioni amministrative di 3mila euro per gravi carenze igienico sanitarie. Sospese attività di laboratorio di preparazione cibi in genere e sequestrati complessivamente 35 chili di prodotto gastronomico utilizzato per la creazione di Kebab.