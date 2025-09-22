Cadavere trovato in un sacco a Spoleto, sarebbe stato sezionato

Il cadavere di una persona non ancora identificata è stato trovato stasera all’interno di un sacco nei pressi della ferrovia nella zona di Spoleto. Sono in corso indagini dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto successo. Sembra che il sacco sia stato notato da un passante che ha dato l’allarme. Il corpo sarebbe stato sezionato ma non era sui binari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri coordinati dalla Procura di Spoleto. Saranno ora gli accertamenti medico legali a stabilire l’identità e le cause della morte.

Stanno verificando anche la possibilità che sia un giovane scomparso da qualche giorno a Spoleto i carabinieri che indagano sul cadavere non ancora identificato trovato nei pressi della ferrovia nella zona della città umbra. Al vaglio degli investigatori anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza che si trovano nell’area. Per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche insieme ai militari dei reparti territoriali. Coordinati sul posto dal magistrato di turno della Procura di Spoleto guidata da Claudio Cicchella.