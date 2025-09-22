Auto contromano sull'Autostrada del Sole, momenti di panico tra Frosinone e Ceprano

Attimi di panico nei giorni scorsi, quando un automobilista ha percorso in controsenso la carreggiata sud dell’autostrada A1 nel tratto tra Frosinone e Ceprano, tratto cruciale con grossi volumi di traffico. L'uomo, dopo esser entrato dal casello di Ceprano, ha imboccato l'autostrada contromano e solo grazie all’intervento degli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone si è scongiurata la tragedia.

I poliziotti, dopo aver ricevuto la segnalazione, hanno attuato tutte le manovre per mettere in sicurezza gli altri utenti della strada, fino a quando non hanno incrociato e bloccato il veicolo contromano. L'uomo, un settantottenne alla guida del veicolo dopo aver capito la gravità del fatto, ha raccontato ai poliziotti che si era confuso nel cercare la strada di casa. Il conducente è stato sanzionato con la revoca immediata della patente di guida, mentre il veicolo posto in fermo amministrativo.