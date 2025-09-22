Corteo per Gaza, la polizia disperde i manifestanti a Milano con i lacrimogeni

Con un fitto lancio di lacrimogeni, la Polizia a Milano ha di fatto sgomberato il gruppo di manifestanti che, da circa due ore, cerca di entrare nella Stazione Centrale al termine del corteo per Gaza. Dall’interno dello scalo, le forze dell’ordine sono uscite in piazza Duca d’Aosta sparando numerosi lacrimogeni che hanno messo in fuga in manifestanti verso via Vittor Pisani. In precedenza, dopo la chiusura dei cancelli della stazione, c'erano stati numerosi tentativi da parte dei manifestanti di entrare, lanciando oggetti contro le forze dell’ordine rimaste all’interno.

La forze dell’ordine erano riuscite poco prima a respingere e fare uscire i manifestanti dalla Galleria delle Carrozze della stazione Centrale. Gli scontri si erano dunque spostati in piazza Duca d’Aosta, dove le persone che protestavano stavano scagliando transenne contro lo schieramento di forze dell’ordine urlando «assassini». I manifestanti, alcune centinaia, stanno comunque arretrando.