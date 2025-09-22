"Definisci bambino" in corteo la gioventù ostinata: tanti i liceali in piazza per la Palestina. A Roma sfila Zerocalcare, a Milano Ambra

Non l’atto finale delle manifestazioni per la Palestina che ogni settimana, da due anni, riempiono le piazze italiane, ma «l'inizio», dicono, di una "battaglia" che parte proprio dalle scuole e dalle università. Lo scandiscono al megafono, lo scrivono sui cartelli: «Nessuno dovrebbe stare in silenzio quando dei bambini stanno morendo».
Così oggi a Roma, a Milano, a Napoli e in tutta Italia, gli studenti sono scesi in piazza, anche accanto ai loro docenti. Nella Capitale si sono dati appuntamento davanti a molti istituti di tutta la città, dalle elementari ai licei, dalla periferia al centro, per fare più rumore possibile.
Con un obiettivo: «bloccare tutto» per la Palestina, nel corso della mobilitazione indetta dall’Usb. In decine di migliaia, 30mila per le forze dell’ordine, oltre 100mila per gli organizzatori, sono partiti poi in corteo. Migliaia gli universitari e i liceali, con le loro classi o con le organizzazioni studentesche, qualcuno avvolto nella bandiera palestinese nonostante il caldo del primo giorno di autunno, qualche altro munito di bandiera o striscione.
Tantissime anche le famiglie con i propri bambini che hanno sfilato in corteo. Dalla stazione Termini alla Tangenziale Est, bloccata per diverso tempo dal passaggio dei giovani pacifisti, e ancora all’Università La Sapienza, dove un gruppo di studenti ha occupato la facoltà di Lettere «per la Palestina», la mobilitazione ha paralizzato la città. La promessa degli studenti è quella che «non finisce tutto qui».
Ma c'è un tema che è ritornato più volte sugli striscioni portati in corteo dal nord al sud d’Italia: quello dei bambini.
"Definisci bambino" è, infatti, una delle frasi più scritte sui cartelli esposti nel corso della manifestazione. Il riferimento è alla frase pronunciata dal presidente della Federazione Amici di Israele, Eyal Mizrahi, rivolta a Enzo Iacchetti nel corso di un acceso confronto a Carta Bianca. «Non c'è bisogno di essere particolarmente esperti per capire che i ragazzi si rendono conto di quello che sta succedendo: fuori da qualsiasi tipo di umanità, diritto internazionale», ha evidenziato Michele Rech in arte Zerocalcare durante la manifestazione a Roma. A lui, infatti, sembra che «la gente stia cercando di darsi degli strumenti per impedire che i diritti di un popolo vengano calpestati se non lo fanno gli Stati». Anche tanti attori e cantanti hanno deciso di aderire allo sciopero per Gaza, tra partecipazioni alle manifestazioni e post sui social a sostegno della mobilitazione e della Palestina.
A Milano era presente anche Ambra Angiolini, come mostra una storia postata durante il corteo. Mentre Vasco Rossi, sempre su Instagram, ha pubblicato un disegno di Antonio Federico con due bambini, uno in spalla all’altro, con il più giovane che chiede 'Noi siamo bambini, fratello?' e l’altro che risponde 'Non lo sò. Sotto, la scritta '22 settembre. Sciopero per Gazà. E su alcuni cartelloni a Roma le scritte «La scuola non tace" e ancora «se la scuola tace educa al silenzio». Frasi portate in cammino da quei giovani che non si rassegnano né alla guerra né alla violenza al grido di «Stop stop genocide». Con una preghiera: «restiamo umani».
