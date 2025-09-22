"Definisci bambino" in corteo la gioventù ostinata: tanti i liceali in piazza per la Palestina. A Roma sfila Zerocalcare, a Milano Ambra

Così oggi a Roma, a Milano, a Napoli e in tutta Italia, gli studenti sono scesi in piazza, anche accanto ai loro docenti. Nella Capitale si sono dati appuntamento davanti a molti istituti di tutta la città, dalle elementari ai licei, dalla periferia al centro, per fare più rumore possibile.

Tantissime anche le famiglie con i propri bambini che hanno sfilato in corteo. Dalla stazione Termini alla Tangenziale Est, bloccata per diverso tempo dal passaggio dei giovani pacifisti, e ancora all’Università La Sapienza, dove un gruppo di studenti ha occupato la facoltà di Lettere «per la Palestina», la mobilitazione ha paralizzato la città. La promessa degli studenti è quella che «non finisce tutto qui».

Ma c'è un tema che è ritornato più volte sugli striscioni portati in corteo dal nord al sud d’Italia: quello dei bambini.

"Definisci bambino" è, infatti, una delle frasi più scritte sui cartelli esposti nel corso della manifestazione. Il riferimento è alla frase pronunciata dal presidente della Federazione Amici di Israele, Eyal Mizrahi, rivolta a Enzo Iacchetti nel corso di un acceso confronto a Carta Bianca. «Non c'è bisogno di essere particolarmente esperti per capire che i ragazzi si rendono conto di quello che sta succedendo: fuori da qualsiasi tipo di umanità, diritto internazionale», ha evidenziato Michele Rech in arte Zerocalcare durante la manifestazione a Roma. A lui, infatti, sembra che «la gente stia cercando di darsi degli strumenti per impedire che i diritti di un popolo vengano calpestati se non lo fanno gli Stati». Anche tanti attori e cantanti hanno deciso di aderire allo sciopero per Gaza, tra partecipazioni alle manifestazioni e post sui social a sostegno della mobilitazione e della Palestina.