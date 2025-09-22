Due termovalorizzatori in Sicilia: a Palermo e a Catania pronti entro l'estate 2028

Due termovalorizzatori in Sicilia: a Palermo e a Catania. Un investimento da 800 milioni di euro più le spese per interventi accessori. I lavori inizieranno a gennaio 2027 per concludersi, secondo le stime, entro giugno 2028, comunque entro l’estate, «termini ridotti del 50% grazie ai poteri commissariali». E’ stato ribadito oggi a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione, durante l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica dei due mega impianti.

Nel dettaglio, secondo la scheda tecnica diffusa, il termovalorizzatore di Palermo sarà ubicato nel polo impiantistico di Bellolampo e servirà le province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta: 2,31 milioni di abitanti serviti, 47,7% della popolazione siciliana.

Il termovalorizzatore di Catania sorgerà nella zona industriale di Pantano D’Arci e servirà le province di Catania, Messina, Enna, Siracusa e Ragusa: 2,53 milioni di abitanti serviti, il 53,3% della popolazione siciliana.

La capacità di trattamento di ciascun termovalorizzatore sarà di 300 mila tonnellate annue di combustibile solido secondario, con una potenza elettrica installata di 35 mega watt elettrici ed energia ceduta in rete di circa 250 mila mega watt ora.

Il piano regionale di gestione rifiuti prevede per la chiusura del ciclo dei rifiuti, 65% di recupero di materia entro il 2030 e il conferimento massimo in discarica del 10% entro lo stesso anno. Il piano rifiuti prevede inoltre 16 impianti pubblici di selezione/recupero/raffinazione di materia, nonchè 31 impianti di compostaggio e 24 biodigestori.