Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Inchiesta Prisma, gli ex vertici della Juve pattegiano la pena

Inchiesta Prisma, gli ex vertici della Juve pattegiano la pena

di

Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus

Il gup di Roma ha dato il via libera ai patteggiamenti per gli ex vertici della Juventus nell’ambito dell’inchiesta "Prisma" su presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori. I patteggiamenti - che vanno dagli 11 mesi ad 1 anno e 8 mesi (pena sospesa) - riguardano tra gli altri Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici.

Disposto il non luogo a procedere per Maurizio Arrivabene, altro ex dirigente bianconero. Nel procedimento si contestano, a vario titolo, i reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni.

Andrea Agnelli: patteggiamento "scelta sofferta, ma giusta"

«La decisione di avanzare la richiesta di applicazione della pena, sospesa, priva di effetti civili e di sanzioni accessorie, senza riconoscimento di responsabilità, quindi coerente con la mia posizione di innocenza, è stata indubbiamente molto sofferta». E’ il commento di Andrea Agnelli al via libera ai patteggiamenti per gli ex vertici della Juventus nell’ambito dell’inchiesta 'Prismà. "Dopo aver a lungo riflettuto, sono però convinto che rappresenti la scelta più opportuna», aggiunge Agnelli: «Il mio amore per la Juventus resta totale e immutato, così come il mio legame con l’Italia e, in particolare, con Torino».

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province