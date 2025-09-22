Lunedi di scioperi, Salvini: "Solo un convoglio soppresso sull'AV. Stop voluto da un sindacato di estrema sinistra"

Lo sciopero del trasporto di oggi è stato indetto da «un sindacato di base di estrema sinistra. Ad ora, sull'alta velocità e sulle Freccerossa, c'è stato un solo convoglio soppresso, mentre sui regionali siamo al 25% dei blocchi del servizio».

Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Rtl 102.5. «I numeri sono in calo rispetto a tutti gli altri scioperi», ha notato. «Stiamo lavorando per offrire un servizio pressochè normale», ha aggiunto il vicepremier che ha assicurato vigilanza sugli scioperi e ha ricordato come «dopo mesi e mesi di lavoro e di riunioni e trattative a maggio scorso è stato rinnovato il contratto dei ferrovieri. Assunzioni, bonus e 230 euro in più: continuare a fare scioperi lascia pensare sul senso».

Si deve «ragionare tutti assieme, in senso propositivo, sulla revisione della normativa» sugli scioperi. «Nessuno vuole toccare il diritto allo sciopero, ma va fatta una riflessione». Così ha aggiunto Salvini sempre a Rtl.