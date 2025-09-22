Maltempo: il Seveso esonda a Milano, alto il livello anche del Lambro. Frane e allagamenti nel Comasco

A causa delle forti piogge delle ultime ore, poco dopo le 10 il Seveso è esondato in zona Niguarda, a Milano. Su tutto il bacino del torrente sono già caduti oltre 200 millimetri di pioggia e per questo è stata attivata anche la vasca di laminazione di Senago.

«Purtroppo la vasca è strapiena e dalle 10-10:15 incomincia ad esondare a Niguarda, nel quartiere Pratocentenaro», informa sui social l'assessore alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, che segnala «anche il Lambro alto e allagata la via Vittorini, protetta dalle paratie mobili disposte stamani alle 6».

Frane e allagamenti nel Comasco, chiuso il lungolago della città

Frane, allagamenti, lungolago cittadino chiuso. A Como e provincia il maltempo sta facendo molti danni. Oltre un centinaio le chiamate ai vigili del Fuoco. Una frana ha travolto un’auto tra i comuni di Blevio e Torno, fortunatamente non ci sono feriti. Da segnalare anche la situazione del Parco Canile della Valbasca i cui gestori hanno lanciato l’allarme sui social attraverso un video in cui si vede il torrente Valbasca molto ingrossato che rischia di rompere gli argini allagando la struttura che ospita gli animali. La Polizia Locale chiede di «limitare al minimo indispensabile gli spostamenti e solo per lo stretto necessario».