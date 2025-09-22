Palermo, al Cep la posa prima pietra impianto sport davanti murales Totò Schillaci

È stata posata stamani la prima pietra del futuro impianto sportivo che sorgerà nell’area antistante il murales dedicato a Totò Schillaci, nel quartiere Cep di Palermo. Un intervento finanziato dall’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità per riqualificare un luogo simbolico.

Alla cerimonia era presente l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, oltre ai rappresentanti del Comune, dell’Istituto autonomo case popolari (Iacp) e di alcune glorie del passato del Palermo Calcio come Ciccio Galeoto, Santino Nuccio e Tanino Vasari.

«Con questo intervento non realizziamo soltanto un impianto sportivo - ha detto Aricò - ma restituiamo dignità e opportunità a un quartiere che ha bisogno di spazi di aggregazione e crescita. Farlo in un luogo che ricorda la storia e il talento di Totò Schillaci, un simbolo di Palermo e della Sicilia nel mondo, significa dare continuità a un messaggio di speranza e di orgoglio che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni.