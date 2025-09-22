Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Ferisce al collo il fratellino con una forchetta perché "è il prediletto del nonno". Arrestato 20enne a Giugliano

Ferisce al collo il fratellino con una forchetta perché "è il prediletto del nonno". Arrestato 20enne a Giugliano

di

Ha aggredito e ferito il fratello di 14 anni con una forchetta perché "è il prediletto del nonno", di cui la vittima porta il nome: è successo in un’abitazione di Giugliano in Campania, popolosa città dell’hinterland a nord di Napoli, dove i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato e trasferito in carcere l’autore del gesto, un 20enne incensurato, con l’accusa di lesioni aggravate.

In casa c'erano anche i genitori: il 14enne è stato soccorso dal 118 e i sanitari hanno giudicato le ferite da taglio all’altezza del collo, sulle braccia e sulla spalla sinistra, guaribili in 30 giorni. Ai militari dell’arma il 20enne (che nella colluttazione ha riportato una ferita sulla fronte e qualche graffio sulle braccia) ha confessato che ha colpito il fratello minore perché così avrebbe fatto soffrire indirettamente il nonno.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province