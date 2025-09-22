Rogo in un edificio residenziale nel Lecchese, 6 feriti (2 sono gravi): c'è anche un bambino

E’ di alcuni feriti e intossicati, due in maniera grave, il bilancio di un incendio divampato alle 3 della notte scorsa in uno stabile residenziale con più unità abitative a Cremella, centro della Brianza in provincia di Lecco. Le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di risalire alle cause del rogo. Le persone coinvolte sono una quindicina: quattro, tra le quali un bambino di 4 anni, sono state portate all’ospedale Niguarda di Milano.

Le condizioni di altri due feriti sono gravi: uno è stato ricoverato al San Gerardo di Monza, l’altro all’ospedale Manzoni di Lecco. Sul posto le ambulanze e dieci squadre di pronto intervento dei vigili del fuoco. Sette gli alloggi danneggiati dalle fiamme.