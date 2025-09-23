Cadavere trovato in un sacco a Spoleto, la vittima è un 21enne extracomunitario

Risulta essere stato di fatto riconosciuto il corpo mutilato e ritrovato ieri sera a Spoleto, in provincia di Perugia. Parti del corpo di un uomo sono state rinvenute all’interno di un sacco nero, lasciato tra un giardino pubblico e la linea ferroviaria. Accanto a un sacco, una bicicletta elettrica che ha messo i carabinieri subito sulla pista di un 21enne del Bangladesh, Bala Sagor, detto Obi, scomparso da giovedì. Il giovane, ospite di una casa di accoglienza, lavorava come aiuto cuoco in un ristorante di Spoleto. La ricognizione dei resti ha permesso di trovare conferma all’ipotesi sulla sua identità.

I carabinieri, al lavoro anche con gli esperti del Ris, stanno indagando per ricostruire quanto accaduto e datare la morte del giovane. Al setaccio le videocamere del Comune ed eventuali immagini di impianti privati. Nel sacco, a quanto si apprende, solo alcune parti del corpo mutilato, altre non si troverebbero ancora. Sarà l’autopsia a indicare tempi e modalità del decesso, presumibile che sia stato ucciso a coltellate e sezionato successivamente, con ogni probabilità altrove, prima che sacco e bicicletta fossero portate nel luogo del ritrovamento.