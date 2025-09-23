Commissione dell'Eurocamera, sì all'immunità per Salis. Il padre: molto felici, speriamo in voto di ottobre

La Commissione Affari giuridici dell’Eurocamera, a quanto si apprende da più fonti parlamentari, ha respinto la revoca dell’immunità all’eurodeputata di Avs, Ilaria Salis. Ora la parola definitiva passa alla Plenaria che si riunirà e voterà ai primi di ottobre.

«Oggi la Commissione Juri ha deciso di difendere la mia immunità e l’indipendenza del Parlamento, e di respingere la richiesta di revoca avanzata dal regime ungherese. È un segnale importante e positivo. Ho piena fiducia che il Parlamento confermerà questa scelta nella plenaria di ottobre, affermando la centralità dello stato di diritto e delle garanzie democratiche». E il commento a caldo di Ilaria Salis al voto della Commissione dell’Eurocamera contro la revoca della sua immunità.

«Siamo un pochino più sereni ma molto felici, ma il voto ufficiale sarà a ottobre. Per fortuna, finora le indicazioni della Commissione non sono mai state smentite dalla plenaria quindi speriamo": è il commento all’Ansa di Roberto Salis, dopo il voto della Commissione Affari giuridici dell’Eurocamera che ha respinto la revoca dell’immunità a sua figlia Ilaria, eurodeputata di Avs.