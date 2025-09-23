La scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura: si indaga per omicidio, 2 sospettati

Sono due le persone indagate per la vicenda della scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui si sono perse le tracce dalla sera dell’11 settembre a Palau, in Gallura. Un uomo è accusato dalla Procura di Tempio Pausania con l'ipotesi di omicidio, e ha nominato l’avvocato Luca Montella; un altro è indagato per occultamento di cadavere e ha nominato gli avvocati Nicoletta Mani e Maurizio Mani. Entrambi sono stati sentiti dai carabinieri. I due avrebbero trascorso la serata con la giovane donna, prima della sua scomparsa. Il corpo non è stato ancora trovato, le ricerche proseguono senza sosta.