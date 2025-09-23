Lacrime e commozione ai funerali di Matteo Franzoso. La madre: "Tu e tuo fratello siete i nostri eroi"

Tra i presenti anche i ministri dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e dello Sport, Andrea Abodi, il comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, il prefetto di Torino, Donato Cafagna, il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio e quello della Fisi, Flavio Roda, il sindaco di Sestriere, Gianni Poncet e gli altri primi cittadini dei comuni della Valle.

Un ultimo saluto segnato da qualche raggio di sole che si è fatto largo tra le nuvole al quale hanno partecipato la famiglia, i parenti, gli amici, e tanti atleti di oggi ma anche di ieri. Presenti le associazioni sportive della zona e rappresentanza dei gruppi sportivi militari, dalle Fiamme Gialle, il corpo di Matteo, ai Carabinieri, dalle Fiamme Oro all’Esercito.

Le esequie sono state celebrate da monsignor Gian Franco Saba nella piccola parrocchia di Sant'Edoardo. La bara di Matteo era avvolta nella bandiera tricolore, da rose bianche e poggiato su un cuscino rosso il cappello da finanziere.

Particolarmente scosso lo sciatore, compagno di squadra maggiore sia in Nazionale che nelle Fiamme Gialle, Christof Innerhofer. Il campione altoatesino a seguito della tragedia aveva deciso di interrompere gli allenamenti in Sud America per ritornare a casa.

Al termine del funerale, la salma di Matteo è stata traslata nel cimitero della chiesa di San Restituto per un momento esclusivo per la famiglia. Oggi le attività di tutte le discipline federali si sono fermate in omaggio a Matteo e alla sua famiglia.

«Da piccolo sognavi le Olimpiadi e stavi quasi raggiungendo quel sogno, ma sappiate che tu e tuo fratello siete i nostri eroi: con il vostro impegno avete già vinto le Olimpiadi. Tuo papà e io siamo immensamente orgogliosi di te e di tuo fratello, di voi. Continua a sciare amore mio, ti aspettano in Paradiso. Grazie Matte per quello che sei, piccolo grande uomo, spero tanto che questa tua morte possa servire a vivere questo bellissimo sport con più sicurezza».