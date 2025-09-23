Lampedusa, tredicenne investita mentre era alla guida della sua bici: gravi ferite, trasportata a Palermo

Una tredicenne è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto a Lampedusa. La ragazza, alla guida della sua bicicletta elettrica, stava uscendo da un posteggio per immettersi sulla carreggiata quando è stata travolta da un’auto che sopraggiungeva, come riporta il sito AgrigentoNotizie.it.

L’automobilista si è immediatamente fermato per prestarle soccorso. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i sanitari del 118, e considerata la gravità delle ferite, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento urgente all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo.