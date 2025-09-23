L’influenza stagionale quest'anno "sarà pesante". Villani: "Vaccinare tutti i bambini"

«E' vero che generalmente ai bambini l’influenza viene in forma lieve - spiega l’esperto - ma è comunque meglio evitare le assenze a scuola, i disagi al lavoro per i genitori, e anche la trasmissione del virus a tutta la famiglia, compresi magari anziani e soggetti fragili che invece possono correre rischi maggiori».

Per questo «è importante la campagna vaccinale, che in Italia partirà a ottobre. Il vaccino è raccomandato e gratuito per i bambini da 6 mesi a sei anni, ma il mio consiglio è di vaccinare tutti i bambini: si evita una malattia in maniera facile e sicura». Lo sottolinea all’AGI Alberto Villani, responsabile di Pediatria Generale all’ospedale Bambino Gesù.

L’influenza stagionale quest’anno minaccia di essere pesante: i dati dall’Australia, che da sempre anticipano quello che succederà in Europa, parlano di un +70% di casi, con una co-circolazione di virus di ceppo A e di ceppo B che porta all’aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni.

Non c'è motivo insomma, secondo Villani, di non vaccinarsi: «Il vaccino è sicuro, viene somministrato milioni di volte l’anno. Peraltro esistono i vaccini che si iniettano ma anche quelli in forma spray nasale. Si possono avere dal pediatra curante o nei centri vaccinali. Direi che è bene fare il vaccino a tutti: so che ci sono colleghi che lo sconsigliano, ma penso che un medico che sconsiglia un vaccino debba trovare il tempo di studiare e aggiornarsi. Poi certo un genitore può scegliere di non farlo fare al figlio: quando il bambino si ammalerà magari cambierà idea».

Al di là delle raccomandazioni ministeriali, insomma, il consiglio è quello di «vaccinare tutti i soggetti in età evolutiva: meno circola un virus e meglio è, sia per i bambini stessi sia, come detto, per evitare che persone più fragili possano infettarsi».