Tragedia in fabbrica a Vasto, operaio 52enne muore schiacciato da una balla di juta da una tonnellata

Un uomo di 52 anni di Vasto è morto la notte scorsa a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, schiacciato da una balla di juta contenente una tonnellata di polimeri. L’incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 3 all’interno della Prima Eastern, una ditta che si occupa di stampaggio a iniezione di materie plastiche. L’operaio è stato soccorso dal 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare. La salma è stata portata all’obitorio del cimitero di Torino di Sangro. Accertamenti sulle cause dell’incidente sono in corso da parte dei carabinieri di Ortona.

